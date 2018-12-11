الخارجية: حريصون على نجاح مبادرات تعزيز التوجه المصرى نحو أفريقيا

قال السفير حمدى لوزا، مساعد وزير الخارجية لشئون أفريقيا، إن الوزارة ستقوم بالتنسيق مع سفارات الدول الأفريقية لدى مصر والسفراء المصريين فى دول أفريقيا؛ لتنفيذ جميع المبادرات والأنشطة التى أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة فى إطار خطة الدولة لتعزيز التوجه المصرى نحو أفريقيا.



جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الأفريقية برئاسة النائب طارق رضوان بحضور الدكتور أشرف صبحى - وزير الشباب والرياضة والسفير حمدى لوزا - نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية والسفير احمد شاهين - أنين هام الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية ورؤساء الاتحادات الرياضية، لمناقشة رؤية وخطة وزارة الشباب والرياضة فى الشأن الأفريقى وسبل تنمية التعاون الرياضى مع الدول الأفريقية.



وأكد "لوزا" حرص وزارة الخارجية على نجاح تلك المبادرات والمؤتمرات والسعى لاستمرارها، مشددًا على أهمية التنسيق مع مفوضيه التنسيق الأفريقى وزارت "السياحة والطيران والداخلية" من أجل الوصول إلى الهدف المنشود من تلك الأنشطة لعام 2019 وأيضا استمرارها لسنوات قادمة.



ولفت مساعد وزير الخارجية لشئون أفريقيا، إلى أن النجاحات التى يحققها المنتخب المصرى بيكون له مردود على علاقة مصر بأفريقيا، ومشاركة الفريق المصرى فى تصفيات للوصول لكأس العالم باعتباره من قارة أفريقية، داعيا الإعلام المصرى للاهتمام بالقارة الأفريقية، وإعطاء فكرة للمشاهد المصرى بأن الفريق المصرى هو فريق عربى أفريقى.