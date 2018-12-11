"أبو الغيط": المناخ السياسي والأمني أثر على القطاع السياحي العربي

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن المنطقة العربية مخزن نادر للحضارة الإنسانية في أطوارها المختلفة، وفي تنوعها وتعدد مصادرها، فهي تحتضن بين جنباتها ذاكرة البشرية من عهد طفولتها الأول، مرورًا بمراحل تطورها جميعًا في المنطقة العربية ظهرت أول التجمعات البشرية الزراعية وأول المدن وأول الحواضر الكبرى، وأول الامبراطوريات، ظهرت العقائد الأولى في هيئتها البدائية، وانتهاء بالأديان السماوية، إن هذا الإرث الفريد المتراكم يحملنا جميعًا مسئولية تجاه أنفسنا، وحيال الإنسانية ذاتها نحن أمناءٌ على هذا الميراث الحضاري، أمناء على صيانته والحفاظ عليه، والتعريف به والترويج له.



وأشار لتأثر القطاع السياحي في الكثير من الدول العربية بسبب المناخ السياسي والأمني الذي ساد في المنطقة خلال الأعوام الماضية، وجميعنا يعرف مدى حساسية هذا القطاع للأوضاع الأمنية.



وأضاف فى كلمته الافتتاحية الاجتماع الوزاري المشترك لوزراء الثقافة ووزراء السياحة بالدول العربية

بمكتبة الإسكندرية، أننا نلمس مؤخرًا مؤشراتٍ على استعادة هذا القطاع المهم لعافيته شيئًا فشيئًا بل ثمة جهود كثيرة تُبذل من أجل فتح مجالات جديدة للاستثمار السياحي في المنطقة العربية، وهناك كنوز سياحية بالمعنى الحقيقي للكلمة كانت حتى عهد قريب غير مستغلة، يجري التفكير اليوم في كيفية الاستفادة منها وتطويرها.