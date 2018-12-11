"الرقب": قرار أستراليا بنقل سفارتها للقدس فشل فلسطيني

أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعتى القدس والأقصى والقيادى بحركة فتح الدكتور أيمن الرقب، أن إعلان أستراليا اليوم الثلاثاء، اعترافها بالقدس عاصمة للمحتلين ونقل سفارتها قريبًا من تل آبيب إلى القدس رغم تحذير المخابرات الأسترالية لحكومتها بخطورة هذا القرار للأسف يُعد نجاحا للدبلوماسية الإسرائيلية، وعجزا للدبلوماسية العربية والفلسطينية.



وأضاف "الرقب" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن قبل قرار أستراليا أعلنت البرازيل نيتها نقل سفارتها من تل آبيب إلى القدس، مشيرًا إلى أن التخوف هو استمرار حبات السبحة بالتناثر واحدة وراء أخرى، وقيام الكثير من دول العالم كما كانت تتوقع الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس عاصمة للمحتل.



وأوضح "الرقب" أن الاعتراف بالقدس عاصمة للمحتلين يتناقض مع القرارات الدولية بدءا من قرار التقسيم 181 مرورا بقرار 194 وغيرها العديد من القرارات الدولية، لافتا إلى أن الموقف العربي الرسمي الهزيل تجاه الدول التي تنقل سفارتها للقدس والتي كان آخرها تحذير البرازيل.

