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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:08 م

محامية تتهم سائق توك توك و3 آخرين باغتصابها خلف فندق بالهرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ندى حمدي
dostor.org/2431482

اتهمت محامية 4 أشخاص باغتصابها خلف فندق بالهرم بعد تخديرها، حيث تناوبوا الاعتداء عليها وتركوها في حالة إعياء وفروا هاربين.

تلقى اللواء دكتور مصطفيى شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، إخطارًا بتقديم محامية بلاغًا بقسم شرطة الهرم بتعرضها للاغتصاب على يد 4 أشخاص، فشكل اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث فريق بحث لكشف ملابسات الحادث، حيث قررت في أقوالها بمحضر الشرطة أنها تعمل محامية وكانت في زيارة لأحد أصدقائها وعقب انتهاء الزيارة توجهت إلى الموقف واستقلت توك توك للذهاب إلى شقتها بالهرم وتعرضت للاغتصاب على يد سائق التوك توك و3 آخرين.

وأشارت التحريات التي أجريت بإشراف العميد أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، والعقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، إلى أن قائد التوك توك عرض عليها كمية من الفشار والعصير بداخلها مخدر واتصل بثلاثة من أصدقائه واصطحبوها إلى منطقة نائية خلف فندق وتناوبوا الاعتداء عليها وتركوها في حالة إعياء وفروا هاربين.

أدلت المحامية بأوصاف المتهمين خلال مناقشتها أمام المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، وتحركت قوة أمنية إلى الموقف، وبدأت في فحص عدد من المشتبه فيهم، ومناقشة عدد من سائقي التوك توك حتى توصلت إلى المتهم الرئيسي، وتمكنت قوة أمنية من القاء القبض عليه بعد استئذان النيابة العامة وبمناقشته اعترف بهوية 3 آخرين، ألقت القوات القبض عليهم، وأمر اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وتمت إحالته للنيابة العامة.

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