محافظ الإسكندرية يبحث مع سفير المكسيك سبل دعم التعاون المشترك

بحث محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، الثلاثاء، مع سفير المكسيك لدى القاهرة، خوسيه اوكتابيو تريب، سبل تعزيز وتنمية علاقات التعاون المشترك بين مصر والمكسيك في مختلف المجالات.



وأعرب قنصوة، خلال اللقاء، عن تطلعه لزيادة التعاون مع المكسيك وخاصة في مجال الاستثمار، مؤكدًا ضرورة الأخذ في الاعتبار التنوع والتوسع الذي وصل إليه السوق المصري والذي من شأنه فتح أسواق للصناعات المكسيكية بأفريقيا والشرق الأوسط، وقد تحقق ذلك بالفعل حيث يتم الآن الانتهاء من بناء أول مصنع مكسيكي للصناعات البلاستيكية بالمنطقة الحرة بالعامرية-غرب الإسكندرية.



وقال محافظ الإسكندرية، "إن هناك أوجه للتشابه بين مصر والمكسيك حيث أن لكل منهما حضارتها وعراقتها التاريخية"، مؤكدًا أهمية التنسيق لتفعيل التعاون الثنائي بكافة أشكاله سواء الثقافي والاستثماري والتجاري مما يتيح الانفتاح بين الشعبين خالقا جسرا من التواصل بين البلدين.



بدوره، أعرب السفير المكسيكي عن سعادته البالغة بزيارة عروس البحر المتوسط، مشيرًا إلى ان العام الماضي شهد ثلاثة عروض فنية مكسيكية على أرض مصر مابين عروض موسيقية وأخرى فلكلورية، لافتًا إلى أن تلك العروض ستزداد خلال الفترات المقبلة، الأمر الذي من شأنه تعريف المجتمع المصري بالثقافة المكسيكية بشكل أوسع.