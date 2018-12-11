الحكم بسجن شاب أسترالى 12 عامًا لإدانته بالتخطيط لهجوم إرهابى

قضت محكمة في أستراليا، الثلاثاء، بسجن شاب لمدة 12 عامًا؛ إثر إدانته بالتخطيط لهجوم إرهابي في البلاد مستوح من تنظيم "داعش" الإرهابي.



وذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية أن المحكمة رفضت ادعاء المدان بأنه اشترى السكاكين التي وجدت حوزته من أجل صيد الحيوانات، وأدانته بالتخطيط لهجوم إرهابي بعدما كانت لجنة محلفين أدانته في سبتمبر الماضي.



وأكد القاضي أنه كانت هناك أدلة قوية ضد المدان وأن الهجوم كان وشيكًا.



وكانت السلطات ألقت القبض على المدان في سيدني بأكتوبر 2016 بعد شهر من حصوله على مجلة تابعة لتنظيم "داعش" عبر الإنترنت أشارت إلى عدة مناطق بالبلاد ودعت إلى استهداف مواطنيها.



يشار إلى أن المدان أعلن أمام المحكمة تعاطفه مع التنظيم عند شرائه الأسلحة إلا أنه نفى اعتزامه استخدامها في هجوم إرهابي.