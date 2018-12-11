"دينية البرلمان" تناقش مع مفتي الجمهورية قانون تنظيم دار الإفتاء

تشهد اجتماعات لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، نظر مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أسامة العبد، و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن "تنظيم دار الإفتاء المصرية" بحضور فضيلة المفتي شوقي علام، مفتي الديار المصرية.



وشهدت اجتماعات لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، الأسبوع الحالى، استمرار نظر مشروع القانون المقدم من النائب رياض عبدالستار، و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بشأن "إنشاء نقابة للإنشاد الديني".