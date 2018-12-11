MJet خدمة جديدة من إيرباص لرجال الأعمال

كشفت إيرباص، أن المشغل النمساوي MJet أصبح أول مشغل لطائرة ACJ319، وهي طائرة مجهزة لرجال الأعمال، الذي يعتمد حلول Skywise من إيرباص، التي تتيح لها دمج بياناتها التشغيلية وبيانات الصيانة والمعلومات المتعلقة بالطائرة ضمن منصة Skywise.



وبذلك يمكن لـ MJet تخزين والدخول لبيانات مختارة من إيرباص وإدارتها وتحليلها ومقارنتها ببياناتها الخاصة والبيانات المتعلقة على المستوى العالمي من دون الحاجة لاستثمارات إضافية بالبنية التحتية.



وأكدت إيرباص في تصريحات صحفية اليوم، أن هذه الخدمة تتمكن من الحصول على معلومات مفصلة حول الطائرة والأداء على مستوى الشركة والمستوى العالمي، مما يتيح لها من تعزيز كفاءة عملياتها من خلال تحسين الاعتمادية التشغيلية والحد من الانقطاعات التشغيلية وتحديد العوامل المتعلقة بفاعلية الأداء وتخفيض التكلفة وتعزيز فرص زيادة الإيرادات.



وبينما ستعمل MJet على مشاركة بياناتها التشغيلية مع إيرباص، في المقابل ستتمكن من استخدام منصة تمكنها من الاستفادة من البيانات التراكمية المتعلقة باعتمادية سائر أسطول طائرات A319 من مختلف المشغلين حول العالم.



وتمتاز منصة Skywise بإتاحتها لبوابة دخول موحدة لجميع المستخدمين لإثراء بياناتهم عبر جمع بيانات الطيران من مصادر متعددة في قطاع الطيران، في منصة واحدة وآمنة. ومع زيادة حجم البيانات التي تشاركها خطوط الطيران مع منصة Skywise، تصبح التوقعات المتعلقة بالاعتمادية التشغيلية أكثر دقة لسائر المستخدمين. هذا ويتم إخفاء هوية مصدر البيانات لضمان خصوصية وسرية هذه البيانات.



وحتى هذا اليوم دخلت أكثر من ١٩٠ طائرة إيرباص لرجال الأعمال في الخدمة حول العالم، وتحلق هذه الطائرات في مختلف القارات حتى القطب الجنوبي.