الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:45 ص
بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم الثلاثاء 11-12-2018 في دوري أبطال أوروبا
بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم الثلاثاء 11-12-2018 في دوري أبطال أوروبا
الدستور الرياضي
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موعد ليفربول ونابولي
11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .
11:00 مساءاً بتوقيت العراق .
القنوات الناقلة ليفربول ونابولي
ليفربول Vs نابولي.
البطولة : دوري أبطال أوروبا (دور المجموعات - الجولة السادسة).
القنوات الناقلة : بي ان سبورت 1 .
الملعب : آنفيلد .
المعلق : احمد الطيب .
مشاهدة ليفربول ونابولي
يبدا البث المباشر لمباراة مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر اليوم 11-12-2018 في دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق اللقاء بنصف ساعة رجاء حفظ الرابط والعودة قبل المباراة.
مباشر ليفربول ونابولي
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