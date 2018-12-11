التضامن: المسح القومي للتعاطى سيتم وفقًا للمعايير الدولية

أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي،– مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن المسح القومي الشامل لرصد ظاهرة تعاطى المخدرات، سيتم وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك منظمة الصحة العالمية، ما يدل على الوفاء بالتزامات مصر الدولية بإعداد تقارير علمية عن وضع مشكلة المخدرات ورفعها للجنة الدولية للرقابة على المخدرات.



ومن المقرر أن يشمل المسح 30 ألف أسرة معيشية في كافة محافظات الجمهورية وسيمكن من التعرف على حجم التغير أو الثبات الذي طرأ على ظاهرة تعاطى وإدمان المواد المؤثرة على الحالة النفسية فى المجتمع المصرى والذى من المقرر أن يبدأ العمل الميداني لهذا المسح الشهر الجاري.

