صحف الإمارات: الحضور القطري في القمة الخليجية كان "باهتًا"

أشادت صحف الإمارات بقمة مجلس التعاون الخليجي الـ 39 التي انعقدت، الأحد الماضي، في الرياض، مشيرة إلى أن الحضور القطري كان باهتا ومخالفا لمفهوم الوحدة الخليجية.



فمن جانبها، أكدت صحيفة "البيان" تحت عنوان "قمة وحدة الصف" أن إعلان القمة جاء ليؤكد وحدة الصف الخليجي في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية والتدخلات الأجنبية من قبل دول إقليمية تتربص بدول الخليج، وتسعى لفرض نفوذها وهيمنتها على المنطقة بأكملها، ومن يشذ عن هذا الصف يتحمل مسؤولية شذوذه أمام باقي دول المجلس وأمام شعبه الخليجي العربي أيضا.



وذكرت "البيان" أن أهم ما أظهرته قمة الرياض أن مجلس التعاون الخليجي قادر على الصمود في وجه التهديدات والمشاكل كافة التي تعترض طريقه، وذلك بإيمان أعضائه بأنه البيت الكبير والحصن المنيع ورمز وحدة الصف والهدف والمصير.



من جهتها، قالت صحيفة "الخليج" إنه "رغم أن الحضور القطري في القمة كان باهتا، ومخالفا لمفهوم الوحدة الخليجية، فإن هذا الحضور غير المرئي لم يؤثر في أعمال القمة وقراراتها، بل إنه عكس مدى العزلة القطرية التي أرادها نظام الحمدين لدولة قطر وشعبها".



وقالت الصحيفة، تحت عنوان "القمة الخليجية.. والابن الضال"، إن "الابن الضال لا يريد الاستفادة من الفرص التي قدمت إليه، وهو من خلال إيفاد موظف صغير في وزارة الخارجية إلى قمة مجلس التعاون، إنما استصغر نفسه إلى حد أن هذا الحضور كان مجهريا ولا يرى بالعين المجردة، وهذا يعني التهرب من المواجهة وتحمل المسؤولية".



وأكدت أن دول مجلس التعاون لم تأل جهدا إلا وقدمته كي يعود النظام القطري إلى رشده ويستأنف دوره في مسيرة مجلس التعاون، وكفرد فاعل في العائلة الخليجية، لكنه أصم أذنيه وركب رأسه، معتقدا أن المجلس من دون النظام القطري سيهن ويضعف ويتخلى عن دوره في صون أمن المنطقة وشعوبها وحفظ الاستقرار الإقليمي من المؤامرات والعبث، والتصميم على مواجهة كل التحديات والمخاطر.



بدورها، رأت صحيفة "الوطن" أن القمة الـ39، أتت لتؤكد ثبات المواقف من الملفات المصيرية، خاصة القضية الفلسطينية التي تعتبر الأولوية، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في حماية شعبها ومنحه حقوقه وفق كل القوانين والقرارات ذات الصلة، وهو موقف يُعري من حاولوا تشويه الحقائق وتصوير القضية الفلسطينية بأنها لم تعد في صدارة الاهتمامات الخليجية.



وتساءلت "الوطن" في افتتاحيتها اليوم: "كيف يرى من بات وجودهم صوريًا في مجلس التعاون الخليجي أنفسهم؟ بعد أن باتت نواياهم وانخراطهم في جميع مخططات الفتنة والشر والتحالفات مع أعداء الاستقرار مفضوحة، وهل وصلت رسالة التعاون إليهم خاصة عبر قرار المقاطعة للرباعي (مصر والسعودية والامارات والبحرين)، وهل يعتقد هؤلاء أنهم يمكن أن يواصلوا المكابرة إلى أجل بعيد، وهل قطعوا كل علاقة واجبة مع التفكير السوي الذي يجب أن يحتكموا إليه وصمموا على مواصلة التيه كأداة في يد أعداء المنطقة مهما كانت التبعات؟".