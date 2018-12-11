استعجال تقرير اللجنة الهندسية في عقار الشرابية المنهار

استعجلت نيابة الشرابية الجزئية تقرير اللجنة الهندسية المشكلة لمعاينة العقار المنهار، الذي أسفر عن مصرع 4 أشخاص.



كانت النيابة صرحت بدفن المتوفين عقب الانتهاء من عملية التشريح، وكلفت هيئة الرقابة الإدارية بوضع تقريرها، بالإضافة إلى تشكيل لجنة هندسية لمعاينة باقي العقارات المجاورة؛ للتأكد من تأثرها بانهيار العقار من عدمه.



وتلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة، صباح اليوم، إخطارًا من شرطة النجدة بانهيار عقار بالشرابية، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إسعاف وقوات رفع الأنقاض، وتم انتشال جثث أسرة كاملة لقيت مصرعها.