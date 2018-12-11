روسيا: الكشف عن 37 خلية إرهابية وتحييد 65 مسلحا خلال 2018

قال مدير جهاز الأمن الفدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، إنه تم الكشف عن 37 خلية إرهابية خططت لعمليات في شمال القوقاز خلال العام الجاري.



وأضاف "بورتنيكوف"- خلال اجتماع لجنة مكافحة الإرهاب الروسية اليوم الثلاثاء- أن الخلايا الإرهابية التي تم الكشف عنها خططت لعمليات إرهابية على أراضي (جمهورية داغستان، وأنجوشيا، والشيشان وإقليم ستافروبل".



وأوضح أنه خلال عمليات مكافحة الإرهاب وغيرها من عمليات التحري تم تحييد 65 مسلحا وتم القبض على 36 زعيما للمجموعات الإرهابية و236 مسلحا و589 متعاونا، مشيرًا إلى حظر أكثر من 64 ألف موقع إلكتروني يتضمن معلومات غير قانونية بينها 47 ألف موقع يحتوي على مواد ذات مضمون إرهابي.