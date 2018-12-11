القوات الأفغانية تحصل على معدات عسكرية من أستراليا

حصلت قوات الدفاع والأمن الوطني الأفغانية، الثلاثاء، على معدات عسكرية من أستراليا.



ونقلت وكالة أنباء "باجفاك" الأفغانية عن قسم الاتصال والإعلام في وزارة الدفاع أن المعدات عبارة عن أنظمة تثبت على المركبات؛ لتوفر حماية من المتفجرات، لافتة إلى أنها دفعة نهائية من معدات عسكرية أسترالية.



ويأمل وزير الدفاع الأسترالي كريستوفر باين في أن تعزز هذه الوحدات من ثقة شركاء أستراليا الأفغان الذين يعملون في ظل أوضاع خطرة للغاية، موضحًا أنه تم تسليم ما يزيد على 15000 معدة إلى أفغانستان للتدريب والتشغيل الأولي؛ لتكتمل بذلك الدفعات المتفق عليها.