إزالة 410 حالات تعد على الأراضى الزراعية بدمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، تنفيذ 410 حالات إزالة للتعديات الواقعة على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة بإجمالي مساحة 26 فدانا 14 قيراطا و6 أسهم.



وأوضحت "عوض" في تصريحات لها، الثلاثاء، أنه تم تنفيذ عدد من الحملات المكبرة بدأت في أول نوفمبر الماضي حتى بداية ديسمبر الحالي، أسفرت عن تنفيذ 8 حالات إزالة بمركز ومدينة دمياط، و93 حالة بمركز ومدينة كفرالبطيخ و96 حالة بمركز ومدينة كفرسعد و157 حالة بمركز ومدينة فارسكور، بالإضافة إلى 43 حالة بمركز ومدينة الزرقا و13 حالة بالسرو.