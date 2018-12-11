تنفيذ شبكات مياه جديدة فى سفاجا بتكلفة 32 مليون جنيه

قال المهندس يحيى صديق رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، إنه تم الانتهاء من تنفيذ شبكات المياه من خلال الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمناطق "الشباب، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر، والشروق، والعبور" بمدينة سفاجا.



وأشار صديق، وفق بيان صادر عن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الثلاثاء، إلى أن الشبكات الجديدة تخدم أكثر من 20 ألف نسمة، بتكلفة إجمالية 32 مليون جنيه.



وأوضح أن تنفيذ هذه الشبكات لتأمين احتياجات المواطنين من المياه، خاصة في ظل الزيادة السكانية وحركة التنمية السياحية التي تشهدها المحافظة.



ونوه صديق بأن هناك خطة لتطوير شبكات المياه ضمن خطة الإحلال والتجديد تشمل تغيير وصلات المياه القديمة إلى وصلات "upvc" مطابقة للمواصفات العالمية بجانب توصيل شبكات المياه الجديدة التي تم الانتهاء من تنفيذها.