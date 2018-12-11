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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:33 ص

البنوك ترفع قيمة تسهيلات "بالم هيلز" إلى 1.24 مليار جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2431281

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة، إن مجلس إدارة شركة بالم هيلز للتعمير، وافق على زيادة قيمة التسهيل الائتماني الخاص بمشروع كراون.

وأوضحت فى إفصاحها للبورصة منذ قليل، أن المجلس أقر زيادة قيمة التسهيل الممنوح من البنك الأهلي المصري ومجموعة من البنوك المشاركة من مبلغ 852 مليون جنيه إلى 1.240 مليار جنيه والخاص بمشروع كراون.

كما وافق مجلس الإدارة على تفويض رئيس المجلس أو عضو مجلس الإدارة المنتدب وعضو مجلس الإدارة المنتدب للشؤون المالية -مجتمعين- في التوقيع على كافة الأوراق والمستندات وعقد التمويل وكافة المستندات الملحقة به والعقود والاتفاقيات اللازمة لذلك.

وكانت بالم هيلز أعلنت أمس الاثنين، أنها حصلت على موافقة 7 بنوك لزيادة حد التسهيل الائتماني الممنوح لمشروع "الكراون".

وأضافت أنه سيتم مد أجل القرض إلى 8 سنوات بدلًا من 6 سنوات، وذلك لتسريع وتيرة الأعمال الإنشائية مع تقليص الجدول الزمني للمشروع.

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