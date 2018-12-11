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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:29 ص

سعاد المصرى: التطبيق الرقمى لن يقضى على زواج القاصرات

النائبة سعاد المصرى
النائبة سعاد المصرى
محمد الشريف
dostor.org/2431277

قالت النائبة سعاد المصرى عضو مجلس النواب، عن محافظة بورسعيد، إن اتجاه وزارة الاتصالات لتطبيق خدمة الزواج الرقمى سيساهم بشكل كبير فى حل أزمة الزواج المبكر، على أن يتم تفعيلها ومراقبة القائمين على الأمر.

وأشارت إلى أن زواج القاصرات فى الكثير من القرى والمحافظات يتم دون توثيق وهذا الأمر يعنى أن تطبيق الزواج الرقمى لن يشمل هذه الفئة ولهذا لابد من توقيع عقوبات صارمة على كل مأذون يعقد قران دون السن القانونية حتى يكون هذا الأمر رادعا لكل من تسول له نفسه الإقبال على مثل هذه الخطوة.

وأكدت أن المأذون أحيانًا يكون طرفًا فى جريمة زواج القاصرات، مشددة على ضرورة تغليظ العقوبة وتعديل قانون المأذونين مع زيادة حملات التوعية للمواطنين للحد من ظاهرة زواج القاصرات وتوعية أولياء الأمر بخطورة زواج القاصرات.

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