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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 10:27 ص

"اقتصادية أفريقيا" تطلق تقريرها القطاعي لسلاسل القيمة الإقليمية بشمال القارة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2431272

يطلق مكتب شمال أفريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا بعد غد الخميس على هامش المعرض التجاري "البين - أفريقي"، الذي يبدأ أعماله اليوم الثلاثاء بالقاهرة ويستمر حتى الإثنين المقبل، تقريره الأخير تحت عنوان (مؤهلات سلاسل القيمة الإقليمية في شمال أفريقيا: التشخيص القطاعي).

وذكر المكتب - في بيان تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منه - أن التقرير المعدّ في إطار عمل اللجنة الاقتصادية لأفريقيا لدعم التكامل الإقليمي وتنمية التجارة والتحول الهيكلي للاقتصادات من خلال النهوض بالمبادلات دون الإقليمية، سيركز على 10 قطاعات من الأنشطة تم اختيارها وفقًا لأهميتها لاقتصادات المنطقة دون الإقليمية وإمكانياتها التنموية كالطيران، أو السيارات أو الطاقات المتجددة.

وأوضح أن هذا التقرير هو أحدث نتائج سلسلة من الأبحاث التي اضطلع بها مكتب شمال أفريقيا للجنة الاقتصادية لأفريقيا منذ عام 2013 بشأن دور سلاسل القيمة في تعزيز التكامل الإقليمي والتحول الهيكلي في شمال أفريقيا.

يذكر أن اللجنة الاقتصادية لأفريقيا هي إحدى اللجان الإقليمية الخمس التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لمنظمة الأمم المتحدة، حيث أن مكتبها بشمال أفريقيا يهدف إلى دعم التنمية في بلدان دول الإقليم وهى (تونس، الجزائر، السودان، ليبيا، مصر، المغرب وموريتانيا) ومساعدتها في بلورة وتنفيذ سياسات وبرامج كفيلة بالإسهام في تحولها الاقتصادي والاجتماعي، من خلال الاهتمام بموضوعين أساسيين هما (الاندماج الإقليمي في شمال أفريقيا، الإشكاليات المتصلة بالقدرات والتشغيل والتنمية العادلة في المنطقة).

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