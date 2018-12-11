برشلونة يخشى على صورته عالميا بسبب سلوكيات ديمبلي

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" اليوم الثلاثاء أن نادي "برشلونة" يخشى تدمير صورته على الساحة العالمية، بسبب حالة عدم الالتزام التي يعيشها الفرنسي عثمان ديمبلي، مهاجم الفريق، والذي عاد مؤخرًا لعادته السيئة بالحضور متأخرًا للتدريبات.



وقالت الصحيفة المقربة من برشلونة إن الأداء الجيد والأهداف والمساعدات التي قدمها اللاعب في المباريات الأخيرة غطت على الضوضاء التي أحاطت به في الأسابيع الماضية.



وأوضحت الصحيفة أن إدارة برشلونة تخشى أن تدمر تصرفات "ديمبلي" صورة النادي، لأنها تنقل شعورًا بأن اللاعب يسخر من كيان البارسا.



وقامت إدارة برشلونة باستدعاء ممثلي اللاعب سيسوكو وليشتشتاينر، للاستفسار عن التأخير الأخير لديمبلي عن التدريبات لمدة ساعتين.



وأشارت إلى أن برشلونة لن يقوم بأي اجتماع آخر حول أي سلوك سيئ للاعب الفرنسي، وسيتعين على المدير العام بيب سيجورا، والسكرتير الفني إيريك أبيدال حل هذه القضية.