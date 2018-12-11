القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 09:12 ص

الروبوت يجري عمليات الولادة القيصرية قريبًا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2431218

أفاد تقرير "لجنة مستقبل الجراحة"، الذي أصدرته الكلية الملكية للجراحين في بريطانيا بأنه من المتوقع أن تصبح الروبوتات المتطورة المنفذ الرئيسي للولادات القيصرية، وقد لا تحتاج المستشفيات إلى أطباء أو جراحين، وإنما إلى عدد من المشرفين لمراقبة أداء الروبوتات أثناء العمليات القيصرية للوقوف على مدى كفاءتها، فضلا عن الجراحات الأخرى.

ووفقا للتقرير - حسبما أفادت صحيفة "ديلى ميل "البريطانية - فإن الروبوتات التي سينظم عملها مساعدو الرعاية الصحة في المستشفيات مثل الفنيين، من المتوقع أن تقوم بعمليات جراحية مهبلية، وعمليات في الأمعاء، والقلب والرئتين، وسيساعد هذا على تحسين تشخيص أمراض مثل السرطان قبل أن يفتك بالمريض.

ونتيجة لذلك، ستكون العمليات أصغر في الحجم أو تسببا في الصدمات، حتى أن مساعدي الرعاية الصحية، الذين لا يحتاجون إلى أي مؤهلات رسمية للحصول على وظيفة، يمكن أن يتدربون على توظيف وإدارة الروبوتات أثناء الولادات القيصرية.

وأكد التقرير أن المختصين والجراحين سيبقون مسؤولين عن العمليات، لكن قد لا يكونوا بحاجة دائما إلى أن يكونوا داخل غرفة العمليات.

ومن المتوقع أن تؤثر هذه التغيرات على كل نوع من أنواع العمليات، وذلك قد يحدث في غضون خمس سنوات.

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