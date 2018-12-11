رومانيا تتصدر دول الاتحاد الأوروبي في حوادث الطرق

أفادت إحصاءات جديدة بأن الطرق الروسية هي الأكثر دموية للتنقل عبر الطرق في أوروبا، بينما النرويج وسويسرا هي الأكثر أمانا.



وجاء في الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية بشأن حوادث الطرق، أن رومانيا لديها أسوأ سجل في الاتحاد الأوروبي بمتوسط (10.3 حالة وفاة لكل 100 ألف نسمة)، بينما السويد هي الأكثر أمانا داخل الاتحاد (2.8 حالة وفاة).



وأشارت الأرقام، وفقا لموقع (رومانيا-إنسايدر) الإخباري، إلى أنه داخل الاتحاد الأوروبي وحده، كان لدى دول الكتلة الشرقية أسوأ سجلات للوفيات الناجمة عن حوادث المرور مقارنة بغرب وشمال أوروبا.