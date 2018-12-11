24 فبراير.. الانتخابات العامة في تايلاند

أعلنت لجنة الانتخابات في تايلاند، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم إجراء الانتخابات العامة التي تأجلت كثيرا، في 24 من فبراير القادم، وذلك مع انتظار رفع المجلس العسكري الحاكم للحظر المفروض على ممارسة النشاط السياسي بحلول يناير المقبل.



ونقلت شبكة (يورونيوز) الأوروبية عن نائب السكرتير العام للجنة الانتخابات نات لاسيساكول قوله "إن اللجنة حددت يوم 24 فبراير 2019 لإجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن قرار رفع الحظر عن ممارسة النشاط السياسي سيتوقف على الحكومة".



وكان المجلس العسكري في تايلاند قد فرض حظرا صارما على ممارسة النشاط السياسي بعد توليه السلطة في عام 2014، حيث أكد وقتها إلى الحاجة لفرض النظام بعد أشهر من الاحتجاجات في الشوارع ضد الحكومة المنتخبة ديمقراطيا لرئيس الوزراء السابق ينجلوك شيناواترا.