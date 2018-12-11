إيران تسعى لتوسيع نفوذها وسط أوروبا

تخطط طهران خلال هذه الفترة إلى توسيع نفوذها في عدد من الدول الأوروبية، وخاصة منطقة البلقان، بهدف تحويلها إلى شوكة إرهابية وسط أوروبا.



وكشف موقع جلوب بوست الأمريكي أن المنطقة شهدت زيادة في أنشطة طهران، بالإضافة إلى الأعمال التي يقوم بها حزب الله لزعزعة الأمن في القارة، حيث باتت منطقة البلقان محل اهتمام كبير لإيران، التي تعتبرها منصة لوجستية هادئة في منطقة تمثل بداية جسر مهم إلى أوروبا، بعيدا عن أعين وكالات الاستخبارات، مع تراخي الأمن في هذه البلدان وضعف المؤسسات وتفشي الفساد.



وقال التقرير: "في هذه البيئة تنفذ إيران أنشطتها عبر موظفي السفارة وعملاء حزب الله النشطين".



وأبرز مثال على هذه الفجوة الأمنية في البلقان، الهجوم الذي وقع عام 2012 في بورغاس ببلغاريا، عندما نفذ أحد عملاء حزب الله هجومً انتحاريا على حافلة كانت تقل سياحا إسرائيليين، مما أسفر عن مقتل 5 منهم وسائق الحافلة البلغاري، وأصيب 32 آخر من المصطافين الإسرائيليين.



ونقل الموقع الأميركي عن مصادر وصفها بالاستخباراتية، قولها إن الإيرانيين طوروا شبكة تمر عبر البلقان، وحولوا دولا مثل بلغاريا إلى قواعد لوجستية".



وفي حين جرى الكشف عن العديد من الخطط الإيرانية والأنشطة السرية في فرنسا وألمانيا والنمسا والدول الإسكندنافية، فإن الوجود الإيراني في البلقان يبقى خارج التركيز قليلا.



ويستخدم عملاء حزب الله وثائق إيرانية، أو يسافرون باستخدام جوازات سفر غربية إلى المنطقة وخارجها، وهو ما حدث في تفجير الحافلة، حيث كان الجناة يحملون وثائق هوية أسترالية وكندية.