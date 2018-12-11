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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:43 ص

"داعش الوراق" و"أبراج الضغط العالي".. أبرز محاكمات اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شيماء حسين
dostor.org/2431200

تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات المهمة الهامة أبرزها محاكمة 30 متهمًا بـ"داعش الوراق" ومحاكمة 45 متهما بخلية "أبراج الضغط العالي".


محاكمة 30 متهمًا في "داعش الوراق"

تنظر محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 30 متهمًا لقيامهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابي بالوراق رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق.

كانت النيابة أسندت للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير 2018، بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وأسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها، انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.


محاكمة طارق النهري و16 آخرين في "أحداث مجلس الوزراء"

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الفنان طارق النهري وآخرين وذلك في إعادة محاكمته في الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد على خلفية القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء".

كان المتهم طارق النهري سلم نفسه وقامت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات القانونية لإعادة المحاكمة في الحكم الصادر ضده غيابيا بقضية حرق المجمع العلمي بقضية المعروفة إعلاميًا بأحداث مجلس الوزراء.

وكانت محكمة الجنايات أصدرت حكما غيابيا بالسجن المؤبد بالمتهم النهري في القضية التي وقعت أحداثها في ديسمبر 2011 وتم القبض على النهري في أبريل 2012 إثر اتهامه بتورطه في هذه القضية وتم إخلاء سبيله حتى صدر الحكم.


محاكمة 45 متهما في "خلية أبراج الضغط العالي"

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، جلسات محاكمة 45 متهمًا بينهم 35 محبوسين و10 هاربين، في القضية التي تحمل رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة باسم خلية "أبراج الضغط العالي".

كانت النيابة وجهت للمتهمين، اتهامات بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف رجال الأمن والقضاة والقوات المسلحة والمنشآت الحيوية، وحيازة مفرقعات، وتكدير السلم العام، وإرهاب المواطنين، وحيازة أسلحة وذخيرة.

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