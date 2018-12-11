نائب رئيس وزراء الصين يجري اتصالا مع وزير الخزانة الأمريكي

أعلنت وزارة التجارة الصينية أن نائب رئيس مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) ليو خه أجرى اتصالا هاتفيا، اليوم الثلاثاء، بوزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن، وممثل التجارة الأمريكي روبرت لايتهايزر، لبحث النزاعات التجارية بين البلدين.



وقالت وزارة التجارة الصينية - في بيان اليوم - "إن ليو خه، الذي يترأس حاليا المحادثات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، اتصل بكل من منوتشن ولايتهايزر صباح اليوم بالتوقيت المحلي للصين، وفقا لموعد محدد مسبقا وتلبية لطلب من الجانب الأمريكي، وذلك لتنفيذ التوافقات التي توصل إليها مؤخرا رئيسا البلدين خلال لقائهما في بيونس آيرس بالأرجنتين".



وأضافت أن الجانبين تبادلا خلال الاتصالين وجهات النظر حول الجدول الزمني وخارطة الطريق لدفع المحادثات التجارية قدما.