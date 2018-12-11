القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:25 ص

ترميم جسر مصرف المحيط بكفر الشيخ

جسر مصرف المحيط
جسر مصرف المحيط
وائل القمحاوى
dostor.org/2431193

واصلت الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ بوزارة الرى، حالة الطوارئ بمحافظة كفر الشيخ، لمواجهة أية أزمات جديدة بشأن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية وارتفاع الحرارة والنوات الشديدة خلال هذه الفترة، خاصة بعد حادث غرق بعض مناطق ساحل كفر الشيخ، نتيجة الأحوال الجوية السيئة خلال الأسبوع الماضي.

تفقد المهندس السعيد هميسه رئيس قطاع الموارد المائية والرى بالوجه البحرى، والمهندس أشرف المحمدي رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة كفر الشيخ، ساحل البحر الأبيض المتوسط بمدينة بلطيم لمتابعة الأعمال التى تتم بمعرفة الهيئة العامة لحماية الشواطئ والهيئة العامة لمشروعات الصرف لمعالجة الآثار التى نتجت عن ارتفاع أمواج البحر يوم الخميس الماضي.

وأشار إلى أنه جارى ترميم الجسر الأيسر لمصرف المحيط الأيمن وتغذية الشاطئ بالرمال وعمل سد ترابى بعرض 20 متر موازى للمصرف كحاجز للأمواج، وجارى استكمال باقى الأعمال خلال الأيام المقبلة.

ترميم جسر مصرف المحيط بكفر الشيخ
ترميم جسر مصرف المحيط بكفر الشيخ
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