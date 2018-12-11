القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:20 ص

تعديلات جديدة على مشروع قانون تنظيم مياه الشرب

النائب عاطف عبد الجواد
النائب عاطف عبد الجواد
عائشة حسن
dostor.org/2431188

قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي المقدم من الحكومة، خلال الأسبوع الجاري.

وكشف عبد الجواد، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن التعديلات التي ستدخلها اللجنة على القانون التي تتمثل في توسيع نطاق مشروع القانون ليشمل جميع الأجهزة المعنية بتنظيم مياه الشرب وليست مقتصرة على جهاز تنظيم مياه الشرب، منوهًا أن الهيئة القومية والشركة القابضة، من الجهات التي يجب أن تندرج تحت مشروع القانون ويكون لها تنظيمها الهيكلي والإداري وكذلك الحال لجميع الأجهزة الخاصة بتنظيم المياه.

ولفت أن التعريفة التي وضعتها الحكومة في القانون غير عادلة، حيث قسمتها على شرائح ولكن لم تراعي المواطن محدودي الدخل أو الفقير.

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