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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 08:10 ص

منتدى أفريقيا 2018 يتصدر مقالات كتاب الصحف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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أبرز كتاب الصحف، الصادرة اليوم الثلاثاء، جهود مصر تجاه القارة السمراء، ومنتدى (أفريقيا 2018)، والذي يمثل فرصة كبيرة لعودة مصر إلى عمقها الأفريقي ودورها التاريخي.

ففي عموده (هوامش حرة) بجريدة (الأهرام) وتحت عنوان (العودة إلى أفريقيا)، قال الكاتب فاروق جويدة "إنه منذ زمن بعيد لم تشهد مصر مثل هذا التجمع الأفريقي في شرم الشيخ تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن أهم ما جاء في هذا التجمع أنه جمع القيادات مع الأفكار مع السياسات وتحولت كل هذه الأشياء إلى واقع حقيقي، لهذا أكد الرئيس السيسي في كلمته أن مصر جادة في المشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتاحة فيها".

وأضاف جويدة أن الرئيس السيسي أشار إلى ضرورة التفاوض مع المؤسسات المالية ليكونوا شركاء في التنمية، خاصة في مشروعات البنية الأساسية، وهى أساس التنمية الحقيقية والإسراع في الانتهاء من طريق (القاهرةكيب تاون) لتوسيع حركة التجارة بين بلدان القارة.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي قرر تشجيع الشركات الأفريقية في مصر وزيادة الاستثمارات المشتركة، وأكد أن حجم الاستثمارات المصرية في القارة قد تجاوز 10 مليارات دولار، كما قد تضمنت قرارات الرئيس إنشاء صندوق للاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية بهدف دعم التطور التكنولوجي والتحول الرقمي في دول القارة.

ولفت إلى توقيع 30 اتفاقية كما أعلنت سحر نصر في مجالات الاستثمار والمشروعات القومية واتفاقات التعاون الفني بقيمة إجمالية 3.5 مليار دولار، وهى لتأكيد ثقة المؤسسات الدولية في القيادة السياسية والرؤية الواضحة للبلاد.

وأكد جويدة أن المنتدى كان فرصة كبيرة لعودة مصر إلى عمقها الأفريقي ودورها التاريخي، الذي كان يوما يمثل أهمية خاصة لدى شعوب القارة في فترة الاستقلال والتحرر من التبعية، وفي ظل رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي في العام المقبل يصبح هذا المؤتمر مقدمة ضرورية لدعم الدور المصرى وعودته إلى أفريقيا.

وأوضح أن أفريقيا هى المستقبل بحكم الجغرافيا والموارد والمصالح والتاريخ، قائلا "إذا كنا قد فرطنا فى أشياء كثيرة تجاه الدول والشعوب الأفريقية فى سنوات مضت، فإن مصر الآن حريصة على أن تمد كل جسور التواصل والمصالح المشتركة مع القارة، التى نفخر بالانتماء إليها كما أكد الرئيس السيسى.

أما الكاتب محمد بركات، ففي عموده (بدون تردد) بجريدة (الأخبار) وتحت عنوان (الحضور المصري الأفريقي)، فأكد أن منتدى (أفريقيا 2018) حقق نجاحا كبيرا ومشهودا على المستوى الإقليمي والدولي، وأوضح بما لا يدع مجالا للشك أهمية التعاون القوي بين دول القارة علي كافة المستويات الاقتصادية والاستثمارية، كضرورة لازمة لتحقيق التنمية الشاملة في القارة".

وقال "إن المنتدي أثبت صحة التوجه المصري الساعي لدعم وتنشيط التجارة البينية بين الدول الأفريقية، والعمل على تحفيز الاستثمارات وإقامة المشروعات المشتركة وزيادة المساهمة في المشروعات القومية، بما يحقق ما تتطلع إليه الشعوب الأفريقية من طموحات في التكامل بين دولها".

وأضاف أن ما وصل إليه المنتدى من نتائج يؤكد أن ما تنادي به مصر ليس مجرد أقوال تردد في المؤتمرات وعلى منصات الخطابة، بل هي خطة واضحة المعالم تنطلق تعبيرا وتطبيقا مباشرا لإستراتيجية مصر في توجهها وانتمائها الأفريقي.

ولفت بركات إلى أنه في هذا الإطار، بات واضحا أن التحرك المصري على الساحة الأفريقية يأتي انطلاقا من هذه الإستراتيجية، التي تحتوي على عدة محاور أساسية، يأتي في مقدمتها الحرص على الحضور القوي والمؤثر في كافة الفعاليات الاقتصادية والسياسية بدول القارة، سواء في التجمعات الخاصة بالاتحاد الأفريقي أو على المستوى الثنائي مع الدول الشقيقة.

وأشار إلى أن الإستراتيجية تشمل السعي الدائم لدعم وتقوية العلاقات بين مصر وكل الدول الأفريقية، فضلا عن التنسيق والتشاور مع قادتها في كل القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية، والسعي النشط لتحقيق السلام والاستقرار بالقارة.

وأوضح أن الإستراتيجية تسعى للتأكيد بصورة عملية على أرض الواقع الأفريقي، لتحقيق نقلة نوعية في التعاون بين دول القارة من خلال المشروعات المشتركة وزيادة التبادل التجاري والاستثمارات، وتحديث وتطوير البنية الأساسية بدول القارة، وذلك وصولا إلى التنمية الشاملة.

وبدوره، قال الكاتب ناجي قمحة، ففي عموده (غدا.. أفضل) بجريدة (الجمهورية) وتحت عنوان (التعاون المصري العربي الأفريقي)، "إن مصر 30 يونيو بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحرص على الإسهام في صنع مستقبل أفضل للقارة الأفريقية ينعكس على شعوبها التي تستحق حياة حرة كريمة خالية من الاستغلال والاحتكار متحررة من الضغوط السياسية والاقتصادية من جانب الدول الكبرى التي تحاول استعادة العصر الاستعماري بكل خطاياه في حق الشعوب الأفريقية".

وأوضح أن مصر لم تبخل بجهد أو وقت من أجل ترتيب البيت الأفريقي وجمع قياداته ومسئوليه وشبابه في مؤتمرات ولقاءات، فوضعت إستراتيجية تضع موارد القارة وثرواتها في خدمة شعوبها، وتنظم التعاون بين دولها لتحقيق هذا الهدف، وتجري الحوار مع الأطراف الأجنبية الأخرى لتأسيس علاقة جديدة على أسس من الاحترام الكامل والمصلحة المتبادلة.

وأشار إلى أن التحرك المصري يزداد قوة وفعالية إذا دعمته جامعة الدول العربية، مستعيدة مبادرة التعاون العربي ــ الأفريقي التي تمت في الستينيات، وكانت لها آثار إيجابية في تقوية العلاقات بين الدول العربية والأفريقية، فضلا عن تكوين جبهة سياسية ضد المؤامرات الاستعمارية والصهيونية، خاصة في المحافل الدولية، وصد محاولات التغلغل الإسرائيلي في أفريقيا، والتي اشتدت في الآونة الأخيرة ضراوة علي حساب الأهداف والمصالح العربية.

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