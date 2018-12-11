القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 03:12 ص

ناسا توقف البث المباشر بعد ثوانٍ من ظهور كائن غامض

ناسا توقف البث المباشر
وكالات
dostor.org/2431152

اتهم مستخدمو الإنترنت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بالكذب والتحايل بعد أن أوقفت بثها المباشر في الفضاء فجأة عقب ظهور جسم غامض.

وقبل توقف لقطات البث المباشر، سجلت إحدى الكاميرات الموجودة على جانب محطة الفضاء الدولية جسمًا أزرق زاهيًا ساطعًا يظهر خلف إحدى الألواح الشمسية في المحطة الفضائية.

وركز الفيديو على الكائن لبضع ثوانٍ، حتى التكبير على الجرم السماوي، الذي يحوم فوق الكوكب، ثم يتم قطع البث المباشر في الفضاء على الفور، وفقًا لصحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية.

وبررت "ناسا" القطع المفاجئ على الفور بكتابة إحدى الرسائل التي ظهرت على الشاشة، مفادها أن تقنية العرض عالي الدقة الأرضي تعرضت لأمر ما إما بسبب تبديل الكاميرات، أو أننا نشهد فقدًا مؤقتًا للإشارة مع محطة الفضاء الدولية.

وتوقع المشاهدون أن الكائن الأزرق يمكن أن يكون مركبة فضائية غريبة، وكتب أحد المستخدمين: "ناسا تكذب"، وأضاف آخر: "لقد كان ذلك غباء غريبًا بالقرب من محطة الفضاء؟".

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