موعد مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر والقنوات الناقلة

يستضيف العملاق الفرنسي باريس سان جيرمان على ملعبه "حديقة الأمراء" فريق النجم الأحمر الصربي، اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ولا يوجد خيار آخر غير تحقيق النقاط الثلاث الأولى له في هذه البطولة.



وفشل الفريق الباريسي بالخروج بنتيجة إيجابية من قمة الجولة الأولى أمام فريق ليفربول الإنجليزي على ملعب أنفيلد والتي انتهت بفوز أصحاب الأرض 3-2، بالتالي أصبحت الأمور صعبة على البطل الفرنسي الذي يحتل المركز الأخير في المجموعة الثالثة.



ويسعى الفريق المغمور النجم الأحمر للخروج بنتيجة إيجابية بعدما استهل مشواره في البطولة بالتعادل السلبي على ملعبه أمام فريق نابولي، لكن في اختبار مختلف هذه المرة على الأراضي الفرنسية أمام فريق متعطش للنقاط الأولى له في البطولة.



موعد مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر

تقام مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر، 18:55 بتوقيت القاهرة، 19:55 بتوقيت مكة الكرمة، 16:55 بتوقيت جرينتش.



القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر

تذاع مباراة باريس سان جيرمان والنجم الأحمر ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا، عبر شاشة قناة beIN SPORTS HD 1، ويعلق عليها علي محمد علي.