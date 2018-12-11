موعد مباراة برشلونة وتوتنهام والقنوات الناقلة

يستعد فريق برشلونة الإسباني لملاقاة ضيفه فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي في اليوم الثلاثاء الموافق على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة عن المجموعة الثانية في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا.



ويحتل برشلونة صدارة الدوري الإسباني بعد مرور 15 جولة برصيد 31 نقطة، بفارق 3 نقاط عن أقرب المنافسين إشبيلية وأتلتيكو مدريد، أما توتنهام فيحتل المركز الثالث في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد مرور 16 جولة برصيد 36 نقطة، بفارق نقطتين عن تشيلسي الرابع، و6 نقاط عن ليفربول المتصدر.



وتنطلق مباراة برشلونة وتوتنهام تحديدًا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى الساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضًا الساعة الثانية عشر صباحًا من يوم الأربعاء بتوقيت أبوظبي.



وتنقل مباراة برشلونة وتوتنهام بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيرًا سوف تكون مباراة برشلونة وتوتنهام منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.