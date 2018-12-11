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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:56 ص

بالصور.. "مستقبل وطن" ينظم قوافل طبية وندوات تثقيفية بالمحافظات

بالصور.. مستقبل وطن
محمود جروين
dostor.org/2431139

أطلق حزب مستقبل وطن بمحافظة الإسكندرية، عدة قوافل طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان بمناطق (عزبة خطاب، مساكن زهور الأوقاف بالمنتزه - شارع أحمد سليمان بالرمل) بحضور بعض القيادات الشعبية والتنفيذية.

كما وزع الحزب بمحافظة الشرقية العديد من الجوائز المالية وشهادات التقدير على بعض الطلبة المتفوقين دراسيا بعدة مدارس بمدينتي (مشتول السوق - ههيا)، في إطار تحفيز الطلاب بكافة المراحل الدراسية بالمحافظة.

وفي محافظة الفيوم، قام الحزب باستئناف حملته التي أطلقها لمساعدة الأسر الفقيرة في تحمل برودة الشتاء، وتم توزيع 5 آلاف بطانية على الأسر الفقيرة بعدة قرى بمركزي (أبشواي - إطسا).

ونظم الحزب بمحافظة الوادي الجديد ندوة تثقيفية حول أهمية المشاكرة في العمل السياسي والحزبي بدار مناسبات قرية عين شمس بمركز بلاط، بمشاركة بعض الأخصائيين في مجال العلوم السياسية، بالإضافة إلى تنظيم ندوة توعوية حول ضرورة الاهتمام بالصحة بوجه عام، وذلك بمدرسة موط الابتدائية بميدنة الداخلة، بمشاركة بعض الاطباء المتخصصين في مجال الصحة العامة.

كما أطلق الحزب بمحافظتي بني سويف والبحيرة عدة سيارات متنقلة تجوب بعض القرى والمراكز لبيع اللحوم والدواجن والأسماك والسلع التموينية بأسعار مخفضة.

بالصور.. "مستقبل وطن" ينظم قوافل طبية وندوات تثقيفية بالمحافظات
بالصور.. "مستقبل وطن" ينظم قوافل طبية وندوات تثقيفية بالمحافظات
بالصور.. "مستقبل وطن" ينظم قوافل طبية وندوات تثقيفية بالمحافظات
بالصور.. "مستقبل وطن" ينظم قوافل طبية وندوات تثقيفية بالمحافظات
بالصور.. "مستقبل وطن" ينظم قوافل طبية وندوات تثقيفية بالمحافظات
بالصور.. "مستقبل وطن" ينظم قوافل طبية وندوات تثقيفية بالمحافظات
بالصور.. "مستقبل وطن" ينظم قوافل طبية وندوات تثقيفية بالمحافظات
بالصور.. "مستقبل وطن" ينظم قوافل طبية وندوات تثقيفية بالمحافظات
بالصور.. "مستقبل وطن" ينظم قوافل طبية وندوات تثقيفية بالمحافظات
بالصور.. "مستقبل وطن" ينظم قوافل طبية وندوات تثقيفية بالمحافظات
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