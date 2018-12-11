القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 01:56 ص

اليوم.. محاكمة 3 متهمين بالسرقة بالإكراه بقصر النيل

اليوم.. محاكمة 3
عادل عبد العال
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة 3 متهيين بالسرقة بالإكراه بقصر النيل.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مجدي حسين، وعضوية المستشارين: أسامة أبو صافي، ومنتصر أحمد كحك، وأمانة سر: أحمد فهمي، وحسام عبد الرسول.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، قيام المتهمين: عادل حمدي، وسيد عبد الراضي، وعصام زينهم، بسرقة المبلغ المبين بالأوراق والمملوك للمجني عليه عبد الله محمد حسن "يمني الجنسية" وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه، بأن ادعى المتهم الأول أنه ضابط بجهاز الأمن الوطني، وادعى المتهم الثاني أنه أحد أفراد الشرطة المرافقين له، وذلك حال استقلالهما السيارة المبينة بالتحقيقات قيادة المتهم الثاني مستوقفين المتهم الثالث زاعمين القبض عليه حال قيام الأخير باستيقاف المجني عليه وبرفقته محمد طاهر علي؛ يمني الجنسية حال ترجلهما بالطريق العام مجريا حديثا معهما؛ واجبروه على استقلال السيارة برفقتهما لتأكيد الصفة المنتحلة، وقام المتهم الأول باختلاس المبلغ المالي المملوك للمجني عليه عبد الله محمد؛ حال تفتيشه لحقيبة أمرين المجني عليهما.

وأضافت تحريات إبراهيم أسامة، معاون مباحث قسم شرطة قصر النيل، أنه نفاذا لقرار النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم الأول؛ عقب توصل التحريات له، تمكن من ضبطه وتفنيشه عثر بحوزته على مبالغ مالية من النقد الأجنبي المبلغ بسرقتها من المجني عليه، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش؛ أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع المتهمين الثاني والثالث، وأن المبالغ المضبوطة بحوزته من متحصلات الجريمة.

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