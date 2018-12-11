التحالف: توغلنا 40 كم داخل محافظة صعدة

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الجيش الوطني اليمني مدعوما بقواته، تقدم نحو 40 كم داخل محافظة صعدة.



وكشف المتحدث باسم التحالف العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، أمس الإثنين، عن انتهاكات جديدة ترتكبها ميليشيات الحوثي الإيرانية في المناطق التي يتواجد فيها أو تلك التي تخضع لسيطرته.



وقال "المالكي": إن الميليشيات الانقلابية زرعت ألغاما في الممرات الإنسانية التي أقيمت لتوصيل المساعدات لملايين السكان المحتاجين في الداخل اليمني.



وأضاف "المالكي": إن ميليشيات الحوثي تعرقل دخول وخروج السفن من الموانئ الواقعة تحت سيطرتها.



وأكد أنه «يتم العمل على إيجاد طرق آمنة بديلة لإيصال المساعدات الإنسانية» إلى سكان اليمن.



وأضاف المالكي: إن التحالف وفر كافة السبل لعلاج جرحى الجيش اليمني، سواء في الداخل بالتعاون مع مركز سلمان للإغاثة، أو من خلال نقلهم خارج الدولة لتلقي العلاج.



وأوضح أن أكثر من 21 ألفا من مصابي الجيش اليمني تم علاجهم داخل السعودية، مشيرا إلى أنه خلال الأسبوع المنصرم، أعلنت دولة الإمارات عن علاج أكثر من 140 جريحا في المستشفيات المصرية مع نقل عائلات ومرافقين لهم إلى مصر.



وفيما يخص مشاورات السويد، أعلن "المالكي" أن التحالف يبذل كافة الجهود من أجل إنجاح المفاوضات التي بدأت الخميس الماضي، بين وفدي الحكومة الشرعية اليمنية وميليشيا الحوثي الانقلابية.