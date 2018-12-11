بغداد.. فتح "المنطقة الخضراء" بعد 15 عامًا على إغلاقها

أعادت السلطات العراقية، فتح "المنطقة الخضراء" شديدة التحصين وسط العاصمة بغداد، بشكل جزئي، أمام المدنيين، بعد مضي أكثر من 15 عامًا على إغلاقها.



ويتزامن إعادة الافتتاح الجزئي للمنطقة الخضراء مع الاحتفال الرسمي بمرور عام على هزيمة تنظيم الدولة الذي سيطر، منذ منتصف يونيو 2014، على نحو ثلث مساحة البلاد.



ونظمت مديرية المرور العامة احتفالًا رسميًا بإعادة افتتاح المنطقة الخضراء، وسمحت لمركبات المدنيين بالدخول لأول مرة إليها والتوجه إلى مناطق الكرادة والمنصور ومطار بغداد الدولي عبرها، بحسب وكالة الأناضول.



وكان رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي أمر، الأسبوع الماضي، بإعادة فتح شوارع "المنطقة الخضراء" بشكل تدريجي على مدى أسبوعين.



وتقع "المنطقة الخضراء" على ضفة نهر دجلة وسط العاصمة بغداد، وتضم مقر الحكومة العراقية ومبنى البرلمان ومقار البعثات الدبلوماسية، فضلًا عن منازل غالبية المسؤولين العراقيين.



وتعتبر المنطقة شديدة التحصين على المستوى الأمني، ولم يكن يتسنى للمواطنين دخولها، ويلفها سور من الكتل الأسمنتية.