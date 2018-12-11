محمد بن زايد يدعو شيخ الأزهر للمشاركة بمؤتمر "الأخوة الإنسانية"

وجه ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، دعوة رسمية إلى شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، للمشاركة في "المؤتمر العالمي للأخوة الإنسانية"، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر فبراير 2019.



جاء ذلك خلال اللقاء، الذي عقده وزير الخارجية والتعاون الدولي، الشيخ عبدالله بن زايد، في مقر المشيخة بالقاهرة مع شيخ الأزهر، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام).



وبحث الجانبان خلال اللقاء عددًا من القضايا، التي تواجه العالم الإسلامي، وأهمية تعزيز الجهود من أجل نشر قيم التسامح والسلم والاعتدال في ربوع العالم والتصدي لدعاة التطرف والكراهية.



وأكد الشيخ عبدالله بن زايد، أن دولة الإمارات لديها نهج راسخ قائم على تعزيز قيم التسامح والتعايش المشترك، معربًا عن تقديره للجهود التي يقودها شيخ الأزهر من أجل نصرة قضايا الأمة ونشر ثقافة التعايش المشترك والسلام والاعتدال والتصدي لدعاة التطرف والإرهاب.



وتوجه شيخ الأزهر بالشكر إلى الشيخ محمد بن زايد، على هذه الدعوة لزيارة دولة الإمارات والمشاركة في المؤتمر.



كما رحب بزيارة الشيخ عبدالله بن زايد، مثمنًا جهود دولة الإمارات في دعم قضايا الأمة الإسلامية ومبادراتها المتعددة في هذا الصدد وتبنيها الدائم لخطاب الاعتدال والتسامح.