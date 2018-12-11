القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 07:00 ص

فى تطور جديد.. قريبًا هواتف ذكية بكاميرات 48 ميجابيكسل

فى تطور جديد.. قريبًا
فى تطور جديد.. قريبًا هواتف ذكية بكاميرات 48 ميجابيكسل
وكالات
dostor.org/2431122

في تطور جديد، أعلنت كل من شركتي "سوني" اليابانية و"سامسونج" الكورية عن مستشعرات صور بدقة 48 ميجابكسل مصممة للهواتف الذكية.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان شركة "هونر" مسبقًا عن هاتف "View 20"، الذي يستخدم مستشعر سوني مع معالج هواوي "كيرين 980" ونفس فتحة الكاميرا الأمامية في هاتف هواوي "نوفا 4" القادم، والذي سيتم الكشف عنه بالكامل في الأسبوع المقبل.

ولم تقدم شركة هونر أي تفاصيل كاملة عن الهاتف الجديد حتى الآن، وفي الوقت نفسه ستقوم شركة شاومي أيضًا بإطلاق هاتف 48 ميجابكسل في الأشهر القادمة، حيث نشر لين بين، رئيس الشركة، صورة لجهاز غير معروف يحمل "كاميرا 48 ميجابيكسل"، قال إنه سيعلن عنه في يناير المقبل.

وتقدم كل من "سوني" و"سامسونج" ادعاءات متشابهة حول أجهزة الاستشعار الخاصة بهما بأنها تحتوي على بكسلات صغيرة بحجم 0.8 ميكرومتر، ولكن أجهزة الاستشعار نفسها أكبر من الناحية الفعلية من معظم المنافسين بحجم إجمالي يبلغ 12.0 بوصة.

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