برلمانى تونسى يقاضى رئيس الحكومة بتهمة "خرق الدستور"

قرّر النائب عن الكتلة الوطنية في البرلمان التونسي، منذر بالحاج علي، مقاضاة رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، بسبب سعيه إلى تكوين كتلة نيابية بمجلس النواب، معتبرا أنّ ذلك يعد "خرقا للدستور".



وقال البرلماني التونسي، منذر بالحاج علي، في كلمة له خلال جلسة بالبرلمان، إن ذلك مخالف للدستور، مضيفًا أن ذلك يعتبر مدعاة للمقاضاة وسيكون ذلك، حسب تعبيره.



و كان قد أعلن في تونس عن تشكيل كتلة برلمانية جديدة في مجلس النواب التونسي، تضم 34 نائبًا، وتحمل اسم "الائتلاف الوطني"، التي تقول أوساط سياسية تونسية، إنها مقرّبة من رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد.



وأكّدت كتلة الائتلاف الوطني، في وقت سابق، أنها لا تخفي دعمها ليوسف الشاهد، رئيس الحكومة، خاصة أن الأزمة الاقتصادية لا يمكن تحميلها لحكومته الحالي، وأنها تعود للعام 2012، وتراكمت على مدار السنوات الماضية.



وقال الناطق الرسمي باسم الكتلة النائب مصطفى بن أحمد: "نعلن عن تأسيس كتلة الاتلاف الوطني من 34 نائبًا كتتويج لمسار التنسيق والتعاون في العمل البرلماني بين نواب مستقلين ومنتمين لأحزاب مثل "الاتحاد الوطني الحر" (ليبرالي 12 نائبًا) وآفاق تونس (ليبرالي 6 نواب)".