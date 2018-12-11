القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
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الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 12:32 ص

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر كورة لايف

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مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي مباشرة، ستكون متوفرة حصرياً على beIN SPORTS  مع متابعة آخر استعدادات الفريقين علماً أن ليفربول يدخل برغبة إثبات جدارته بالذهاب بعيداً في المسابقة.

 

مباراة ليفربول ونابولي يسبقها البث المباشر لاستوديو تحليلي يتناول به ضيوف beIN SPORTS وضع الفريقين قبل المباراة وطريقة لعبهما إضافة إلى نشر عدة تقارير حصرية وإحصاءات خاصة للزملاء المكلفين بتغطية المباراة.

 

يمكنكم مشاهدة اللقاء على قناة HD 1  باللغة العربية في الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

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