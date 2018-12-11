نيكول سابا بطلة عرض أزياء هانى البحيرى بـ10 ملايين دولار

بإطلالتها الرقيقة، ارتدت الفنانة نيكول سابا فستان زفاف مرصع بالألماس من مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري بتكلفة 10 ملايين دولار، حيث ظهرت كالملكة بالعرض، وسط حضور كبير من جانب نجوم المجتمع وكبار الفنانين.



جاء ذلك بعرض أزياء المصمم العالمي هاني البحيري، والمقام حاليا بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة بحضور وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي، ومجموعة من الفنانين ونجوم المجتمع.



الجدير بالذكر أنه تم تقديم 3 عروض أزياء لربيع صيف 2019، وشمل عرض فساتين تناسب المراهقات أيضا.



بحضور نجوم المجتمع والفنانين هاني رمزي، مادلين طبر، نجوي فؤاد، صابرين، نادية الجندي، لقاء سويدان، صفية العمري، ليلي علوي، إلهام شاهين، أروى جودة، نهال عنبر، نرمين الفقي، هالة صدقي، رانيا منصور، فيفي عبده، فادية عبد الغني، وفاء عامر، الإعلامية لميس الحديدي، والإعلامي مفيد فوزي، والإعلامية مفيدة شيحة.