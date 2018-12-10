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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:22 م

انطلاق أعمال مؤتمر جمعية جراحة العظام المصرية

الدكتور عادل عدوى
الدكتور عادل عدوى
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بدأت اليوم أعمال المؤتمر السنوي السبعون لجمعية جراحة العظام المصرية بحضور، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عادل عدوى وزير الصحة الأسبق ومقرر عام المؤتمر.
ويستضيف المؤتمر هذا العام أكثر من ٢٥٠٠ مشترك ويحاضر فيه أكثر من ٢٥٠ محاضر منهم ٥٥ أستاذ وخبير من ألمانيا والمملكة المتحدة وفرنسا وإسبانيا واليونان والبرتغال والهند وكافة البلدان العربية.
يعقد أيضا المؤتمر الأول لجمعيات جراحة العظام العربية التي دعت مصر إليها العام الماضي بحضور ممثلين لكافة الأقطار العربية.
وصرح عادل عدوى، بأن المؤتمر يحتوى على مجموعة كبيرة من ورش العمل التدريبية على المفاصل الصناعية والمناظير وعلاج الكسور المعقدة والتشوهات بإشراف د جمال حسنى رئيس اللجنة العلمية وعقد على هامش المؤتمر ورشة عمل لجراحات العمود الفقري بجامعة عين شمس وتستمر أعمال المؤتمر أربعة أيّام بشراكة مع الجمعية الدولية وجمعية العظام الأوربية وتعتبر برامج هذا المؤتمر جزء أساسي من برنامج التعليم المستمر لجراحي العظام.

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