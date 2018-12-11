القاهرة : الثلاثاء 11 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
12:28 ص

مشاهدة مباراة نابولي وليفربول مباشر يلا شوت
09:01 م

روايات متناقضة حول أسباب انتحار سيدة أمام مترو دار السلام
06:08 م

شريعة الانتقام.. «ذا ويك»: العقوبات لم تعد صالحة للتهذيب بعد استغلالها لقمع الأقليات
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
اقتصاد
الثلاثاء 11/ديسمبر/2018 - 02:49 ص

أسعار البطاريات اليوم.. و"إيه سى ديلكو" بـ950 جنيهًا

أسعار بطاريات السيارات
أسعار بطاريات السيارات
سيد ابراهيم_ دعاء أبو العزم
dostor.org/2431079

تعتبر بطاريات السيارات من وسائل أمان المحرك، وتعرضها لأى تلف أو فصل شحن، يعرض صاحب السيارة إلى تعطلها فى مناطق خطرة، ورصدت "الدستور" أسعار البطاريات الحديثة، اليوم الثلاثاء، مع بعض النصائح قبل شراء البطارية.

وشهدت الأسواق خلال الفترة الماضية ارتفاعًا فى أسعار البطارية الجافة؛ بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار، وتراجع معدلات الإنتاج.

وسجل سعر البطارية كلورايد السائلة 70 أمبير 790 جنيهًا وتسليم البطارية القديمة، بينما سجلت الجافة 70 أمبير 820 جنيهًا مع القديمة، وبلغت بطارية فارتا السائلة 875 جنيهًا، وهانكوك الجافة 70 أمبير 940 جنيهًا، والنسر السائلة 70 أمبير 780 جنيهًا، والجافة 810 جنيهات، وإيه سي ديلكو AC delco الجافة 70 أمبير 950 جنيهًا، وإيفيري سائلة 60 أمبير 1180 جنيهًا، فارتا من 50 إلى 55 أمبير وقابلة لإعادة الشحن بسعر 1140 جنيهًا.

وقال المهندس محمد رمضان، خبير فى بطاريات السيارات والميكانيكا لـ"الدستور"، إنه تجب مراعاة عدة عوامل قبل شراء البطاريات وكيفية التعامل معها، وهى إذا كانت البطارية سائلة "تقبل إعادة شحن" لا بد التأكد من سلامة المياه المقطرة بها، والمتابعة المستمرة كل شهر مرة على الأقل، مع تحديد ميعاد الشحن الخاص بها لدى المختصين، كما لا بد من شراء بطارية جديدة للسيارة قبل انتهاء العمر الافتراضى للقديمة بوقت كافٍ، والتأكد من تاريخ الإنتاج، والشراء من شركات أو محال موثوق بها، في فترة الضمان وخدمة ما بعد البيع.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

مصر وإيطاليا يوقعان اتفاقًا بـ45 مليون يورو لدعم القطاع الخاص

منذ 4 أيام

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية

منذ 5 أيام

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

منذ أقل من شهر

«مصر» يحصد لقب بنك العام وشهادة التوافق مع المعايير العالمية

منذ أقل من شهر

مفوض «الدلتا للأسمدة»: نخسر 1000 جنيه فى كل طن «مدعم».. ونقترح تحريك الأسعار

منذ أقل من شهر

أدهم: جهاز المشروعات الصغيرة دعمنى بـ500 ألف جنيه فى مصنع التغليف

الآن

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي اليوم 11-12-2018

التحدي الخامس.. الباز لـ"محمد ناصر": لو أنت إعلامي حر ناقش هذا التقرير

4 شباب ينهون حياتهم بـ3 محافظات.. وسيدة تفشل فى قتل نفسها

الباز يدعو وزارة التضامن لإنشاء صندوق موحد لجمع تبرعات المصريين

ads
الأكثر قراءة

يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول ونابولي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

40 مليون جنيه و5 لاعبين لضم المحمدى ومتولى.. وترشيح ستيف بروس لقيادة الأهلى

ميرفت التلاوي تدعو لإلغاء مهنة المأذون الشرعي

ألبومات الصور

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

توقف حركة السير بوسط القاهرة لعدة ساعات متواصلة(صور)

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

نجم الساعة

الشيخ إبراهيم.. كفيف يقود «سيارة شروكي»: «كنت مطرب لمدة 30 سنة.. ومبارك كرّمني»

الأكثر قراءة

يلا شوت liverpool بث مباشر ليفربول ونابولي اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر اليوم HD مباشر MATCH لايف

أحمد الفيشاوي يثير الجدل مجددًا مع زوجته

40 مليون جنيه و5 لاعبين لضم المحمدى ومتولى.. وترشيح ستيف بروس لقيادة الأهلى

ميرفت التلاوي تدعو لإلغاء مهنة المأذون الشرعي

كشكول

"حسن": ضرورة إحداث نقلة نوعية في جودة الأداء بالكليات والمعاهد

رئيس جامعة بنى سويف يوجه الكليات النظرية بضرورة تفعيل المقرارات الإلكترونية

فريق طبي يزور الدراسات الإسلامية بالسادات لعمل تحاليل فيروس سي للعاملين

"الوزراء" يكشف حقيقة تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

"دور الدولة في حماية المستهلك" ندوة توعوية بجامعة سوهاج

الأمصار

أمير الكويت يدخل المستشفى

الرئيس اليمني يغادر أمريكا بعد اتمام فحوصاته الطبية

ماكرون يرضخ لشعبه.. زيادة الحد الأدنى للأجور بفرنسا يناير المقبل

تلميذ عم أيوب.. وفاة الفنان المصري محمود القلعاوي

وفا.. الشرطة الإسرائيلية تقتحم مقر وكالة الأنباء الفلسطينية

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

دهون البطن مؤشر على خطر الإصابة بأمراض القلب

أستاذ آثار: مؤتمر حماية التراث يحافظ على الهوية العربية

بيع قطعة أثرية عمرها 4000 عام مقابل 5 دولارات فقط

الصحة

تغيير توصيات اختبارات مستوى الكوليسترول

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎