أمير الكويت يبعث برقية شكر للملك سلمان بشأن قمة الرياض

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، أن القرارات البناءة للقمة الخليجية الـ39 بالرياض، ستعزز مسيرة العمل المشترك، مثمنًا دور الرياض لأعمالها بحكمة وبُعد نظر.



جاء ذلك في برقية شكر بعث بها الصباح إلى الملك سلمان بن عبدالعزيز، أعرب فيها عن "خالص الشكر والتقدير على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة"، اللذين حظي بهما والوفد المرافق خلال مشاركته في قمة الرياض، وذلك وفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا".



كما أشاد أمير الكويت ما قامت به المملكة من إعداد رفيع وتنظيم فائق لهذا اللقاء وما تميزت به إدارة العاهل السعودي لأعمال هذه الدورة من حكمة وبعد نظر، كان لها الأثر الكبير في ما حققته من نجاح وما توصلت إليه من قرارات بناءة، ستعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك، والارتقاء به.