القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:05 م

موعد مباراة ليفربول ضد نابولى والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

موعد مباراة ليفربول
مصطفى مسلم
dostor.org/2431067

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة انطلاق المباراة الحاسمة فى دورى الأبطال، حيث يخوض ليفربول الإنجليزي بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح اختبارًا صعبًا أمام نابولى الإيطالي في العاشرة مساء غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة لدورى المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

ويفتتح استاد آنفيلد أبوابه لاستضافة القمة النارية بين ليفربول الانجليزي ونابولي غدًا الثلاثاء، وذلك في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-2019.

وستذاع المباراة حصريًا في الوطن العربي على مجموعة قنوات بي إن سبورتس، وبالتحديد على "بي إن سبورت HD 1"، فى تمام العاشرة مساء غدًا بتوقيت القاهرة.

ويملك ليفربول ٦ نقاط، محتلًا المركز الثالث، بينما يتصدر نابولي المجموعة الثالثة برصيد ٩ نقاط، ويحتل باريس سان جيرمان المركز الثاني برصيد ٨ نقاط، ويتذيل النجم الأحمر جدول الترتيب بـ٤ نقاط.

ومازلت الفرصه متاحة لليفربول حيث لديه ثلاث سيناريوهات من أجل الصعود للدور القادم دور الـ١٦ من البطولة دوري الأبطال:
الأول: ليفربول يحتاج للفوز على نابولي بهدف نظيف من أجل الصعود، لكن في حالة تسجيل نابولي هدف في مرمى ليفربول، سيحتاج الريدز للتقدم بفارق هدفين (٣-١، ٤-٢).

الثاني: في حالة فوز ليفربول بفارق هدف فقط ودخول مرماه هدف (٢-١، ٣-٢) وتعادل الفريق الباريسي أمام النجم الأحمر، وفي تلك الحالة ستتساوى الفرق الثلاث بـ٩ نقاط، وسيتم إلغاء نتائج النجم الأحمر، في تلك الحالة سيتصدر ليفربول جدول الترتيب ويكون رصيده ٦ نقاط، ونابولي وباريس جيرمان ٥، وسيصعد ليفربول وباريس جيرمان في ظل تفوق الفريق الباريسي على نابولي بفارق الأهداف ويصعد للدور القادم.

الثالث: في حالة فوز ليفربول على نابولي بأي فارق أهداف وخسارة باريس سان جيرمان أمام النجم الأحمر، يتأهل نابولي وليفربول سَوِيًّا للدور القادم.

أما في حالة خسارة ليفربول أمام نابولي، وفوز النجم الأحمر على باريس سان جيرمان، سيودع الريدز بطولتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

ويغيب عن ليفربول الثلاثي جو جوميز وناثانيل كلاين ودومينيك سولانكي بداعي الإصابة، وذلك رفقة الغائب منذ بداية الموسم أليكس-أوكسليد تشامبرلين لنفس السبب، ولن يفتقد الريدز أي لاعب بداعي الإيقاف.

ومن المتوقع ان يبدأ ليفربول المباراة بهذة التشكيله
التشكيل | 4-3-3
أليسون
آندرو روبرتسون - فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ترينت أليكساندر-آرنولد
جيمس ميلنر - جوردان هندرسون - جيورجينيو فينالدوم
ساديو ماني - روبيرتو فيرمينو - محمد صلاح

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