ميرفت التلاوي: السادات كان خارق الذكاء.. ومبارك "مش مثقف"

قالت السفيرت ميرفت التلاوي، المديرالعام لمنظمة المرأة العربية السابق، إن الرئيس الراحل محمد أنور السادات كان رئيسا خارق الذكاء ولكن لديه هدف محدد وهو استعادة الأرض المحتلة بالإضافة إلى اهتمامه بالأوضاع الداخلية للدولة.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن السادات أخطأ في التعاون مع جماعة الإخوان التي خططت فيما بعد لاغتياله.

وعن الرئيس الأسبق حسني، قالت: "مبارك كان رئيسا وطنيا وطيبا لكنه لم يكن لديه إلمام بما يحدث حوله (غير مثقف)".

وتابعت: "للرئيس مبارك أخطاء منها أنه لم يهتم بمحو الأمية ولم يكن رئيسا متحمسا لوضع ميزانية للشؤون الاجتماعية".