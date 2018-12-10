غدًا.. طقس مائل للبرودة بلا أمطار

كشفت نماذج التنبؤ بالطقس بمركز التنبؤ بقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الري، استقرار حالة الجو وعدم سقوط أمطار، غدًا الثلاثاء، على السواحل الشمالية والوجه البحري.



كما توقع خبراء الأرصاد الجوية، أن يسود طقس معتدل على السواحل الغربية، مائل للدفء على باقى الأنحاء نهارًا شديد البرودة ليلا، مع ظهور سحب منخفضة ومتوسطة شمالا، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مع رياح معتدلة تنشط على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة، وتنشط على البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.



