3120 دولارًا.. سعر طن "رقائق السيليكون" اليوم

بالصور.. حضور كثيف لنجوم الفن في عزاء أحمد السيد

أقيم مساء اليوم عزاء مدير المسرح الكوميدي الفنان أحمد السيد، بمسجد عمر مكرم، والذي توفي مساء أمس الأحد بعد صراع مع المرض. وشهد العزاء حضور كثيف من نجوم الفن والإعلام على رأسهم كل من الفنان أشرف زكي، ...