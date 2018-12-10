خالد سيلم يشعل "ديفليه" هاني البحيري بعدد من أغنياته

أشعل المطرب خالد سليم حفل عرض أزياء المصمم العالمي هاني البحيري، والمقام بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور وزيرة التضامن الدكتورة غادة والي ومجموعه من الفنانين ونجوم المجتمع.



وقدم خالد سليم من أغانيه (أستاذ الهوى، وبلاش الملامة).

يذكر أنه تم تقديم 3 عروض أزياء لربيع صيف 2019 وشمل عرض فساتين تناسب المراهقات أيضا.



وحضر "الدفليه" نجوم المجتمع والفنانين هاني رمزي، مادلين طبر، نجوي فؤاد، صابرين، نادية الجندي، لقاء سويدان،صفيه العمري، ليلي علوي، إلهام شاهين، اروي جودة نهال عنبر، نرمين الفقي، هالة صدقي، رانيا منصور، فيفي عبده،فادية عبد الغني، وفاء عامر الاعلاميه لميس الحديدي، والاعلامي مفيد فوزي، والإعلامية مفيدة شيحة.