ميرفت التلاوي: جمال عبد الناصر سيء الحظ.. وأفكاره دمرت الزراعة

قالت السفيرت ميرفت التلاوي، المدير العام لمنظمة المرأة العربية السابق، إن جمال عبد الناصر رفدها من الخارجية، لأنه اعتبر أنها تنتمي لعائلة إقطاعية، ورفد العدد من أفراد أسرتها من مناصبهم.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن جمال عبد الناصر كان زعيم مخلص، لكنه سيء الحظ، ومستشاريه كانوا خاطئين، وأفكاره ضيعت الزراعة.

ولفتت "التلاوي"، إلى أنها شاركت في لجنة خصخصة القطاع العام، منوهة أنها اكتشفت أنها جريمة منظمة كانت تهدف إلى سرقة أموال الشركات.